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Вопрос отставки министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко уже не актуален, считает лидер фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.

«Я не видел этого заявления (заявления Ткаченко об отставке, - ред.). Я считаю, что это был эмоциональный шаг. Благодаря господину Ткаченко, господину премьеру, они поговорили, нашли точки взаимопонимания и вся эта история осталась только в медиа-пространстве», - сказал он на брифинге, передает Интерфакс-Украина.

11 ноября министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко сообщил, что написал заявление об отставке с должности министра. Причиной своего поступка он назвал решение правительства о передаче из Минкультуры в управление Кабинета министров Государственного агентства по вопросам кино.

 
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