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В Центральной избирательной комиссии заявили, что не устанавливают результаты местных выборов, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

«Согласно Избирательному кодексу Украины, результаты местных выборов устанавливают соответствующие территориальные избирательные комиссии и не позднее чем на пятый день после дня установления официально обнародуют их в средствах массовой информации. Таким образом размещенные на официальном веб-сайте ЦИК результаты местных выборов нельзя считать официальными, они носят исключительно информационный характер», – говорится в сообщении.

По информации, поступившей в секретариат Центральной избирательной комиссии от соответствующих ТИК, по состоянию на 11 ноября 2020 установлены результаты почти 99,24% выборов депутатов местных советов, а также почти 99,51% - сельских, поселковых и городских голов.

В то же время еще не установлены результаты выборов депутатов 2 областных, 2 районных, 5 городских, 2 поселковых советов и 6 городских и 1 поселкового головы. В ЦИК подчеркнули, что задержка обусловлена ​​двумя причинами: многочисленными обжалованиями субъектами избирательного процесса и результатов выборов в судах и проведением территориальными избирательными комиссиями повторного подсчета голосов избирателей на отдельных избирательных участках.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов обратился с письмом к председателю ЦИК Олегу Диденко с требованием немедленно установить и обнародовать результаты голосования на местных выборах.
ForUm

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