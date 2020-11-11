Секретарь СНБО Алексей Данилов обратился с письмом к председателю ЦИК Олегу Диденко с требованием немедленно установить и обнародовать результаты голосования на местных выборах.

«Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов обращает внимание Центральной избирательной комиссии на необходимость принять безотлагательные меры для установления результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте ЦИК», - сообщила пресс-служба СНБО.

По словам Данилова, аппаратом Совета национальной безопасности и обороны Украины фиксируется рост социальной напряженности и, как следствие, возникновение рисков национальной безопасности в ситуации, связанной с вопросом недостаточного информирования общества об официальных результатах выборов.

Секретарь СНБО напомнил, что в соответствии с календарным планом основных организационных мероприятий по подготовке и проведению местных выборов 25 октября 2020 года, утвержденного постановлением ЦИК от 8 августа 2020 года №163, предельной датой установления результатов голосования по местным выборам определено 6 ноября 2020 года включительно.

«В то же время по состоянию на сегодняшний день в определенной части территориальных округов результаты голосования на местных выборах не установлены», - отметил Данилов и напомнил о нормах законодательства в части контроля ЦИК за организацией подготовки и проведения местных выборов, а также установления Комиссией результатов местных выборов в случае невыполнения некоторыми ТИК требований Избирательного кодекса относительно установления их результатов.

«Учитывая приведенное, в интересах национальной безопасности и ввиду того, что проведение свободных, гласных и транспарентных выборов является необходимым условием обеспечения принципа демократии, является обязательным стандартом для демократического, свободного и открытого общества, обращаю внимание на принятие неотложных мер относительно установления результатов голосования на местных выборах 25 октября 2020 года и немедленного их обнародования на официальном веб-сайте Центральной избирательной комиссии», - призвал Данилов.

Местные выборы в Украине состоялись 25 октября. Результаты должны быть установлены не позднее чем на 12-й день после дня голосования, то есть до 6 ноября включительно.

КИУ усматривает признаки политтехнологи в затягивании подсчета голосов.