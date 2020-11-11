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Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заболел коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«С вечера понедельника нахожусь на самоизоляции. Сегодня получил результаты ПЦР-теста. Положительный. Я и без ПЦР человек оптимистично положительный, но тест подтвердил это наверняка. Чувствую нормально. Запахи, вкусы - все ок, обрадовался, почувствовав аромат жареного лука. Температура немного выше нормы. А легкая ломота в теле - как после занятий спортом. И, вроде приятно, но вот причины не радуют», – написал он.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

 
ForUm

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