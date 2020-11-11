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В Киеве под зданием Кабинета министров проходит акция протеста против ограничений работы заведений общественного питания во время действия адаптивного карантина.

Как сообщает УНИАН, украинская ресторанная ассоциация и региональные ресторанные ассоциации требуют ослабить давление на отрасль из-за COVID-19.  

Они выступают против карантина выходного дня и других временных ограничений на работу, требуют ввести мораторий на проверки и хотят компенсации для отрасли в связи с карантином.

Митингующие держат плакаты: «COVID-19 не зависит от времени суток», «Ресторанный бизнес умирает», «Мы безопасней, чем метро» и другие. 

На данный момент акция в Киеве проходит спокойно, без происшествий. Участвуют в ней несколько сотен человек.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.
ForUm

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