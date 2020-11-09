также в разделеПолитика
Тихановская: Крым по международному праву – украинский 5
Зеленский сожалеет, что не учил украинский во время учебы 9
Кива: Люди умирают в больницах, а власть тратит «коронавирусные» деньги на псевдопатриотические фильмы 29
Эксперт: У рейтинга Труханова нисходящий тренд, он проиграет выборы 25
Украина настаивает на смене очередности пунктов минских соглашений 37
Кравчук: Если нас будут водить за нос, нужно закрывать «Минск» 64
Кравчук: Минские соглашения в очередности 2015 года выполнить невозможно 28
Зеленский поздравил Байдена с победой 99
Зеленский: Пограничники первыми покажут, что деоккупация Донбасса состоялась 69
Активисты привезли виселицу к имению главы КСУ под Киевом 14
Попов: Бюджет на 2021 год – это самый плохой бюджет за всю историю независимой Украины 31
Тиран: Если будут досрочные парламентские выборы, переход голосов от партии Зеленского к Медведчуку только усилится 69
Зеленский: У нас есть понятный детальный план по Донбассу 20
Зеленский: Выборы на Донбассе – не самоцель 16
Романченко: Медведчук предложил наиболее целесообразный план выхода из «конституционного» кризиса 99
Зеленский вручил подарки военным в зоне ООС 61
Шмыгаль обещает доплаты медработникам с повышенной нагрузкой 8
Евросоюз ввел персональные санкции против Лукашенко 733

Кабинет министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает 112 Украина.

Ляшко отметил, что в Украине наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса – почти вся территория страны находится в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности, еще около 200 регионов – в «красной».

«В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министров Украины о более жестком карантине на выходной день. Мы будем делать все возможное для того, чтобы спасать систему здравоохранения от коллапса и не останавливать нашу экономику», - сказал Ляшко.

Ранее Ляшко сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. С понедельника, 9 ноября, в стране запрещены все плановые операции и госпитализации пациентов, которые не относятся к группе ургентных больных и инфицированных COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги