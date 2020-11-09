Кабинет министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня. Об этом во время брифинга сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко, передает 112 Украина.

Ляшко отметил, что в Украине наблюдается напряженная ситуация с распространением коронавируса – почти вся территория страны находится в «оранжевой» зоне эпидемиологической опасности, еще около 200 регионов – в «красной».

«В ближайшее время будет предложено и проголосовано Кабинетом министров Украины о более жестком карантине на выходной день. Мы будем делать все возможное для того, чтобы спасать систему здравоохранения от коллапса и не останавливать нашу экономику», - сказал Ляшко.

Ранее Ляшко сообщил, что Украина переходит на второй этап реагирования на коронавирус. С понедельника, 9 ноября, в стране запрещены все плановые операции и госпитализации пациентов, которые не относятся к группе ургентных больных и инфицированных COVID-19.