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Правительство, согласовав увольнение глав трех районных администраций Киева, присоединилось к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине, заявил мэр столицы Виталий Кличко.

«Об «оригинальном» решении Кабинета Министров, который на вчерашнем заседании согласовал увольнение трех глав районных администраций Киева. Позицию мэра столицы, которого избрали киевляне и предоставили ему полномочия отстаивать их интересы, правительство не учитывало и даже не обращалось за ней… С юридической точки зрения – чиновники нарушили закон, превысив свои полномочия. Ибо местное самоуправление – это не воплощение политических прихотей центральной власти. Поэтому не нужно пренебрегать Конституцией и законами! Надеюсь, у президента есть кому посоветовать, что не стоит принимать предложение правительства. Потому что дальше суд будет давать правовую оценку нарушению закона, – подчеркнул мэр столицы. - С политической точки зрения скажу одно: таким «решением» чиновники присоединились к кампании по подавлению местного самоуправления в Украине и попытки построить жесткую вертикаль власти. Недемократическую и неконституционную».

Кличко заверил, что не допустит хаоса в управлении Киевом, который сейчас пытаются сотворить.

 «Некоторые говорят, что теперь я якобы уволю всех представителей провластной партии с должностей в КГГА. Поэтому отмечу, что оцениваю и увольняю людей по результатам их работы, а не по политической принадлежности», - заявил он.
ForUm

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