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В Украине готовятся к введению карантина выходного дня. Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

«Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию», - сказал Степанов.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.
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