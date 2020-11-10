В Украине готовятся к введению карантина выходного дня. Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире «Свобода слова» на ICTV, передает РБК-Украина.

Он подчеркнул, что Украина не готова к полному локдауну.

«Мы не можем по экономическим причинам позволить себе полный локдаун, как наши европейские соседи. Сколько продлится карантин выходного дня будет зависеть от того, удастся ли нам стабилизировать ситуацию», - сказал Степанов.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.