Правительство готово показать поддержку предпринимателям во время усиленного карантина выходного дня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

«Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки», - написал он в Facebook.

Так, планируется:

компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест;

выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;

вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.

«Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую ​​модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы», - пояснил Шмыгаль.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.