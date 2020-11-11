Правительство готово показать поддержку предпринимателям во время усиленного карантина выходного дня, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
«Мы понимаем, что любые ограничительные меры влияют на работу части бизнеса. Поэтому в полной мере восстановим и расширим следующие программы поддержки», - написал он в Facebook.
Так, планируется:
- компенсация части зарплат работников в связи с простоем производства. Это программа по частичной безработице, благодаря которой весной-летом удалось сохранить более 450 тыс. рабочих мест;
- выплаты на детей для семей предпринимателей, действовавшие весной этого года;
- вместе с Торгово-промышленной палатой прорабатывается механизм реализации форс-мажорных обстоятельств в связи с карантином выходного дня.
«Правительство после консультации с бизнесом и экспертами выбрало такую модель карантинных мероприятий, которая обеспечит функционирование экономики и не допустит перегрузки медицинской системы», - пояснил Шмыгаль.
Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.
Сколько он продлится, будет зависеть от того, удастся ли стабилизировать ситуацию с распространением коронавируса.
Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время