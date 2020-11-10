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На сайте полиции Харьковской области разместили, но позже удалили сообщении об открытии уголовного производства по факту исчезновения городского головы.

Отмечалось, что с соответствующим заявлением в полицию обратился руководитель одной из общественных организаций. Он отметил, что с 61-летним мужчиной отсутствует связь и его местонахождение неизвестно.

«9 ноября следователь Шевченковского отдела полиции сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) с пометкой «без вести пропавший» Уголовного кодекса Украины. Сейчас информация проверяется, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - говорилось в сообщении.

Позже сообщение было удалено с сайта полиции.

В МВД уточнили, что новость была «снята с сайта как некорректная и неактуальная», передает УП.

«Полиция внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по обращению гражданина, как того требует действующий УПК. И закрыла его - за отсутствием состава преступления. Местонахождение господина Кернеса известно», – заявил замдиректора коммуникаций МВД со СМИ Ярослава Тракало.

Напомним,  Кернес официально признан харьковским городским головой по результатам выборов в местные советы  25 октября.

Кернес заразился коронавирусом. У него диагностировали двустороннее воспаление легких.

В ночь на 17 сентября Кернеса доставили на лечение в немецкую клинику «Шарите» в Берлине. 

2 октября Кернес получил отрицательный результат теста на коронавирус.

 
ForUm

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