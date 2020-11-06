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В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в красную зону карантина. Еще четыре других областных центров находятся на грани.

Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает РБК-Украина.

«На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения», - сказал Ляшко.

Он также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в «красную зону».

В Киеве за минувшие сутки, 5 ноября, коронавирус обнаружили у 1002 человек

Напомним, с полуночи 9 ноября в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. При этом Киев остается в оранжевой зоне.
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