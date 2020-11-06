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В Киеве за минувшие сутки коронавирус обнаружили еще у 1002 человек. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко заявил во время онлайн-брифинга, сообщили ForUm’у в пресс-службе городского головы.

«Ситуация у нас - сложная. И динамика - крайне негативная. За прошедшие сутки в Киеве - более тысячи новых случаев заболевания. Коронавирус обнаружили у 1002 человек! Умерли 14 больных. Всего от коронавируса в столице 841 летальный случай. А подтвержденных случаев заболевания сегодня уже 42375», - сказал Кличко.

Среди заболевших 556 женщин в возрасте от 18 до 84 лет и 34 девочки от восьми месяцев до 17 лет. А также 377 мужчин в возрасте от 18 до 92 лет и 35 мальчиков от 25 дней до 17 лет. Заболели в том числе и 39 медиков.

В больницы столицы за прошедшие сутки госпитализировали 55 пациентов. Другие - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели в столице за сутки 1449 человек. Всего коронавирус преодолели 15 218 жителей Киева.

«Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Подольском районе - 164, Оболонском - 154, Деснянском районе - 114 случаев», - отметил Кличко.

Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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