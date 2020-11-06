С полуночи 9 ноября (понедельник) в Украине начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов.
Соответствующие решение было принято сегодня на внеочередном заседаним Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Он подчеркнул, что Киев остается в оранжевой зоне.
К красной зоне будут отнесены:
- город Казатин и Тывровский район Винницкой области;
- города Владимир-Волынский, Ковель и Нововолынск, Иваничивский, Киверцовский, Любашевский, Маневицкий и Терейской районы Волынской области;
- Царичанский район Днепропетровской области;
- города Угледар, Краматорск, Новогродовка, Славянск и Славянский район Донецкой области;
- города Житомир, Бердичев, Коростень, Малин и Новоград-Волынский, Андрушевский, Барановский, Бердичевский, Брусиловский, Емильчинский, Житомирский, Коростенский, Коростышевский, Лугинский, Любарский, Малинский, Народицкий, Новоград-Волынский, Овручский, Олевский, Попильнянский, Пулинского, Радомышльский, Романовский, Ружинский, Хорошевский, Черняховский и Чудновский районы Житомирской области;
- города Ужгород, Берегово и Чоп, Великоберезнянский, Перечинский и Ужгородский районы Закарпатской области;
- города Запорожье и Мелитополь, Новониколаевский, Ореховский, Пологовский и Черниговский районы Запорожской области;
- Ивано-Франковск, Бурштын, Калуш и Коломыя, Галицкий, Городенковский, Косовский, Тысменицкий и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;
- города Васильков, Обухов, Переяслав и Фастов, Барышевский, Кагарлыкский, Мироновский и Обуховский районы Киевской области;
- Марковский район Луганской области;
- Николаевский, Самборский, Пустомытовский и Сокальский районы Львовской области;
- город Николаев Николаевской области;
- города Измаил и Черноморск, Арцизский, Балтский, Березовский, Лиманский, Подольский, Савранский и Сиротский районы Одесской области;
- города Полтава, Гадяч, Горишни Плавни, Кременчуг, Лубны и Миргород, г, Гадячский, Глобинский, Гребенковский, Диканский, Зеньковский, Карловский, Кобеляцкий, Козельщинский, Котелевский, Кременчугский, Лохвицкий, Лубенский, Машевский, Миргородский, Решетиловский, Оржицкий, Пирятинский Полтавский, Решетиловский, Семеновский, Хорольский, Чорнухинський, Чутовский и Шишацкий районы Полтавской области;
- города Ривне и Острог, Демидовский, Заречненский, Здолбуновский, Костопольский, Млыновский, Острожский, Ровенский и Сарненский районы Ривненской области;
- города Сумы, Ромны и Сумской район Сумской области;
- города Бережаны, Кременец и Чертков, Гусятинский, Залещицкий, Монастыриский, Подволочиский, Подгаецкий, Теребовлянский, Тернопольский и Шумский районы Тернопольской области;
- города Харьков, Лозовая, Первомайский и Чугуев, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Зачепиловский, Золочевский, Коломакский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;
- Великоалександровский район Херсонской области;
- города Хмельницкий, Каменец-Подольский, Нетешин, Славута, Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Волочисский, Городецкий, Дунаевецкий, Каменец-Подольский, Каменец-Подольский, Летичевский, Новоушицкий, Полонский, Славутский, Старосинявский, Теофипольский, Хмельницкий и Ярмолинский районы Хмельницкой области;
- города Ватутино, Золотоноша, Канев и Смела, Маньковский и Тальновский районы Черкасской области;
- города Черновцы и Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий, Сокирянский, Сторожинецкий и Хотинский районы Черновицкой области;
- города Чернигов и Нежин, Варвинский и Куликовский районы Черниговской области.
В оранжевую зону попали остальные административно-территориальные единицы Украины.
Такие эпидемические уровни устанавливаются на 14 дней.
Напомним, за прошедшие сутки, 5 ноября, в Украине зафиксирован 9721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19.
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