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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал вмешательство венгерских чиновников в украинские выборы на Закарпатье, передает УНИАН.

«При всех моих нормальных отношениях с Петером Сиярто (глава МИД Венгрии) мне не оставили другого выбора, кроме как выразить возмущение за вмешательство. Мы много достигли положительных результатов в украинско-венгерских отношениях. Но выборы – это такой эмоционально-заряженный процесс, что немного не выдержали нервы у наших венгерских коллег», – отметил Кулеба. 

«Один шаг они заступили за красную линию», – заявил он.

Он добавил, что категорически не приемлем тот факт, когда представитель одной страны вмешивается в политические дела другой, а также занимается агитацией.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение «жалким и бессмысленным».

25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать  за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

26 октября в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.

 
ForUm

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