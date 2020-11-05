Глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия убежден, что президент Владимир Зеленский должен распустить парламент в случае неподдержки депутатами его законопроекта об увольнении судей Конституционного суда. Об этом он я сказал в эфире канала «Украина 24».

«Я уверен, что президент должен перезагрузить парламент, если есть системное недоразумение президента и его собственной фракции. Мне кажется, это будет вполне понятное поведение в этом процессе, тогда это вполне понятная стратегия. Я всегда готов (идти на выборы. - Ред.)», - сказал Арахамия.

Его поддержала депутат из фракции «Слуга народа» Анастасия Радина, заявив, что нардепы «обязаны гарантировать украинцам честный КСУ».

Другой нардеп от СН - Даниил Гетманцев отметил, что »в выборах ничего плохого нет».

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Зеленский призвал фракцию «Слуги народа» в Верховной Раде поддержать досрочное прекращение полномочий действующего состава КС.