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Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября, сообщил руководитель ТИК Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET

Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской областной государственной администрации, нардеп Олег Синютка.

Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).

Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.

Напомним, 25 октября в Украине  прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.
ForUm

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