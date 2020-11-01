Городская территориально-избирательная комиссия назначила второй тур выборов мэра Львова на 22 ноября, сообщил руководитель ТИК Игорь Слипецкий в комментарии ZAXID.NET
Во втором туре примут участие действующий мэр Львова Андрей Садовый и экс-председатель Львовской областной государственной администрации, нардеп Олег Синютка.
Согласно окончательным результатам первого тура, Садовый набрал 40,09% голосов избирателей (91 131 голос), а Синютка – 31,1% (70 682).
Явка избирателей в первом туре составила 39,47%.
Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.
По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.
ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.
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