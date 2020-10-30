Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.

Об этом он сказал на пресс-конференции 30 октября, передает Украинская правда.

«Сегодня появляется проект закона – за ночь его склепали – №4288, который имеет признаки конституционного переворота в Украине. Я это ответственно заявляю, потому что это в нарушение 149 ст. Конституции Украины. Что должно произойти в парламенте во вторник? Это законом или постановлением отменить решение КС. Чего тогда не указом президента? Зачем привлекать парламент в такое ​​неконституционное дело?», - сказал глава КСУ.

По его словам, «один человек взял на себя ответственность, потому что инициатива же президентская, и отменил указом решение КС».

«Так проще давать этому оценку. Результат то одинаковый, но не надо подвязывать коллективную ответственность, по которой никто не отвечает. Второй момент – этим же законом расформировать состав КС», - заявил глава КСУ.

Как сообщал ForUm, президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».