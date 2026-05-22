Міносвіти напрацює рішення про підвищення стипендій, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення стипендій під час спілкування зі студентами професійного коледжу у Рівному. Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 22 травня.

Президент також обговорив зі студентами та керівниками підприємств, які допомагають випускникам із працевлаштуванням, питання підготовки фахівців і популяризації професійної освіти.

– Порушувалося і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки, – зазначив Зеленський.

ForUA нагадує, за словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, з 1 вересня студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн.