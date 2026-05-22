Міносвіти напрацює рішення про підвищення стипендій, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський анонсував підвищення стипендій під час спілкування зі студентами професійного коледжу у Рівному. Про це глава держави повідомив у Telegram у п’ятницю, 22 травня.

Під час візиту до Рівного Зеленський поспілкувався зі студентами професійного коледжу та повідомив про розгляд питання підвищення стипендій.

Президент також обговорив зі студентами та керівниками підприємств, які допомагають випускникам із працевлаштуванням, питання підготовки фахівців і популяризації професійної освіти.

 – Порушувалося і питання підвищення стипендій. Можливі рішення напрацює Міністерство освіти і науки, – зазначив Зеленський.

ForUA нагадує, за словами прем’єр-міністерки Юлії Свириденко, з 1 вересня студентам закладів вищої освіти незалежно від форми власності нараховуватимуть академічні стипендії у розмірі щонайменше 4 тис. грн.

 Автор: Сергій Ваха

