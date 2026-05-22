У Міноборони Естонії заявили, що готови протистояти агресії РФ краще за НАТО, – Politico

Очільник Міністерства оборони Естонії Ганно Певкур заявив про готовність його країни протистояти можливій агресії Росії навіть краще за Північноатлантичний альянс (НАТО) загалом. Про це міністр повідомив у коментарі виданню Politico.

За його словами, естонська система призову, резерв та армія здатні оперативно реагувати на будь-які загрози. Окрім того, країна проводить численні військові маневри та має постійну присутність військових НАТО.

Міністр також прокоментував випадки потрапляння українських безпілотних літальних апаратів у повітряний простір Балтії. На його переконання, це може бути як випадковістю, так і результатом навмисних провокацій Росії, яка може застосовувати радіоелектронне придушення або підробку сигналів.

Глава Міноборони Естонії зауважив, що влада має відкрито пояснювати громадськості, що відбувається, щоб зберегти підтримку України. Адже одна з цілей Кремля — підірвати солідарність країн Північноатлантичного альянсу з Києвом.

