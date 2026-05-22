Українські дрони завітали із «санкціями» на російський НПЗ

Президент Володимир Зеленський підтвердив бойову роботу українських далекобійних дронів проти російської нафтопереробки за 700 кілометрів від кордонів з Україною в ніч на 22 травня.

"Продовжуємо наші захисні операції на визначених напрямках активних дій. Була сьогодні доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського по застосуванню далекобійних дронів проти російської нафтопереробки та експортних позицій. Зокрема, цієї ночі Сили оборони України діяли по напрямку НПЗ в Ярославлі – це близько 700 кілометрів від нашої території. Повертаємо війну додому, в Росію, і це цілком справедливо", - сказав він.

За словами Зеленського, були й застосування по визначених цілях на тимчасово окупованій території України. Президент зазачив, що готуються також інші прояви українських далекобійних санкцій та мідлстрайків у відповідь на російські удари по містах та громадах в Україні.