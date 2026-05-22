Україна готує повернення праху Коновальця, Петлюри та Скоропадського

Україна працює над поверненням на батьківщину праху відомих діячів, які померли в еміграції. Після перепоховання лідера ОУН Андрій Мельник та його дружини Софії Мельник держава веде перемовини щодо повернення останків інших українських політичних і військових діячів.

Про це в коментарі hromadske повідомив голова Українського інституті національної пам’яті Олександр Алфьоров.

За його словами, підготовка до перепоховання Андрія Мельника розпочалася ще у січні 2026 року, а оформлення документів тривало понад місяць. Процес координували українське посольство та громадські організації у Люксембург.

Наразі українська сторона працює над поверненням в Україну праху інших діячів визвольного руху, які після поразки визвольних змагань опинилися в еміграції. Йдеться, зокрема, про полковника Євген Коновалець, голову Директорії УНР Симон Петлюра та гетьмана Павло Скоропадський.

Також Україна планує перепоховання менш відомих українців, чиї могили за кордоном часто залишаються без догляду. В Інституті нацпам’яті зазначають, що у багатьох випадках навіть немає точних даних, чи збереглися поховання.

За словами Алфьорова, через завершення терміну оренди місць на кладовищах деякі могили могли бути ліквідовані, а останки — перепоховані у братських могилах.

Раніше в Офіс президента України повідомляли, що в Україні розробляють проєкт Пантеону видатних українців. Там планують перепоховувати політичних, військових і культурних діячів, похованих за кордоном.

Нагадаємо, 19 травня у Люксембурзі ексгумували останки Андрія Мельника та Софії Федак-Мельник. У ніч на 22 травня домовини прибули до Києва, а 24 травня їх перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі.