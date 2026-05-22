Рубіо: Наразі тристоронні переговори з Україною та РФ не відбуваються

Сполучені Штати готові й надалі виконувати роль посередника в переговорах між Україною та Росією, однак наразі жодного активного переговорного процесу не відбувається. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після зустрічі з дипломатами країн НАТО у Швеції 22 травня, повідомляє "Радіо Свобода".

За його словами, Вашингтон долучився до переговорів, оскільки вважав, що саме США “єдині, з ким росіяни й українці були готові говорити”.

“Вони (переговори – ред.) не були продуктивними, на жаль. Ми готові продовжувати грати цю роль. Попри витоки, які не є правдивими, попри історії про те, що ми змушуємо українців до цієї позиції чи іншої, що неправда, якщо ми побачимо можливість організувати переговори, які є продуктивними, а не контрпродуктивними, які мають шанс бути плідними, ми готові грати цю роль”, – сказав Рубіо.

Наразі, за його словами, таких переговорів немає, однак у Вашингтоні сподіваються, що ситуація зміниться.

Рубіо вважає, що війна може завершитися лише врегулюванням через переговори, а не військовою перемогою, “принаймні з традиційної точки зору”.

Він зазначив, що президент США Дональд Трамп “дуже зацікавлений” у продуктивних переговорах.

“Останні кілька місяців ми просто відчували, що немає значного прогресу, але, можливо, динаміка зміниться, і, якщо це станеться, ми готові грати будь-яку конструктивну роль, яку можемо”, – сказав Рубіо.

Він додав, що США “не зацікавлені в тому, щоб бути залученими в безкінечний цикл зустрічей, які ні до чого не ведуть”.