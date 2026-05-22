Справа про вбивство Парубія: Франківський суд наклав арешт на 5 млн грошової виплати Сцельнікову

Франківський районний суді Львова наклав арешт на 5 млн грн — частку одноразової грошової допомоги, яка передбачена обвинуваченому у вбивстві Андрія Парубія Михайлу Сцельнікову в зв'язку із загибеллю сина на війні. Про це повідомило "Суспільне".

"Заборонити Міністерству оборони України, Сухопутним військам України, їх підрозділам і структурам, військовій частині А1302 93 ОМБр "Холодний Яр" оплачувати частку одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю Сцельнікова Михайла-Віктора в розмірі 5 мільйонів гривень його батькові Михайлу Сцельнікову до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні та набрання таким законної сили. Накласти арешт на частку одноразової грошової допомоги у зв'язку із загибеллю Сцельнікова Михайла-Віктора в розмірі 5 мільйонів гривень до прийняття остаточного рішення у кримінальному провадженні. В решті вимог відмовити", — зачитав рішення суддя Олександр Величко.

У засіданні брали участь обвинувачений Михайло Сцельніков, його адвокат Віктор Пономаренко, прокурор Тарас Ковальчук, рідні Андрія Парубія, адвокат потерпілих Юрій Зошій та представниця Олени Чернінької та Марти Головач Юлія Струтинська.

Адвокат сторони потерпілих Юрій Зошій заявив, що у сина Михайла Сцельнікова — загиблого військового Михайла-Віктора Сцельнікова з позивним Лемберґ були гроші на рахунку. Отже, обвинувачений теж на них може претендувати. Тому він попросив накласти на них арешт.

"На нашу думку, обвинувачений також претендує на свою частку тих коштів. Тому додатково просимо накласти арешт також на інші кошти, на які претендує обвинувачений", — сказав Зошій.

Сестра Андрія Парубія Олена попросила суд дослідити те, що, за її словами, Михайло Сцельніков спілкувався з ексдружиною Оленою Чернінькою і надсилав їй гроші.

"Сума була перерахована обвинуваченим своїй минулій дружині 20.08, фактично напередодні вчинення злочину. І таких сум було достатньо багато і достатньо часто. І теж прошу це суд врахувати. Ми це будемо досліджувати ще в процесі справи, але це дійсно момент, який насторожує. Відносини, яких не було 28 років, з'явилися фактично останні півтора року, коли Сцельніков почав активно готуватися до вбивства", — сказала вона.

Адвокатка Юлія Струтинська, посилаючись на лист від військової частини, зазначила, що Михайлу-Віктору Сцельнікову нарахували 907 тисяч 417 гривень грошового забезпечення, які він не отримав за життя. Ці гроші були зараховані на спеціальний рахунок військової частини у Державній казначейській службі України. При цьому, за її словами, грошове забезпечення є частиною спадщини і наразі ним не може розпоряджатися жодна особа.

Юлія Струтинська повідомила, що ексдружина обвинуваченого Олена Чернінька та дружина Михайла-Віктора Сцельнікова Марта Головач звернулися до нотаріуса з проханням відкрити спадщину. Попри те, зазначає адвокатка, вони не можуть отримати гроші до моменту поки не пройде строк завершення отримання спадщини, тобто шість місяців з моменту реєстрації дати смерті.

"Таким чином, є помилковим твердження, що просто без жодних вчинених процесуальних дій Сцельніков, пані Олена, пані Марта можуть отримати ці кошти. Ці кошти є виключно спадковим майном, яке має бути реалізоване. Тобто, звернутись із будь-якою заявою до військової частини чи будь-якого іншого органу ми не можемо для отримання цих коштів. Ми можемо їх отримати лише шляхом відкриття спадщини і виділеними частками у спадщині", — зауважила вона.

За її словами, накладення арешту на гроші фактично може заблокувати можливість реалізації спадкових прав іншими спадкоємцями. Юлія Струтинська наголосила, що те, що Михайло Сцельніков претендуватиме на ці гроші, є припущенням, адже станом на сьогодні обвинувачений не реалізував своє право, тож ці гроші в законному порядку повинні бути розподілені між мамою і дружиною в рівних частках.

"Це не має жодного відношення до того, що родина пана Андрія не має права на отримання моральної та матеріальної шкоди. Ми суто відстоюємо свою сторону, що ці кошти належать мамі та дружині, а не, умовно кажучи, обвинуваченому з подальшою можливістю розпорядження і навіть закриття цими коштами питаннями щодо моральної і матеріальної шкоди", — додала Юлія Струтинська.

На обговорення емоційно відреагував обвинувачений Михайло Сцельніков:

"Щоб позаритися на гроші двох жінок — ніколи. Просто ніколи, такого не буде. Дівчина — молода вдова. Мама залишилася без дитини. Ви питаєтеся, чому я гроші передавав? А це нормально, це по-людськи, для вас це незрозуміло? Коли ти бачиш жінку з якою, так, я не жив 20 років, але ви розумієте 20 кілограм тільки ваги вона набрала, сильний ПТСР вона отримала, так я допомагав грошима. Для вас це дивно?"

Суд пішов у нарадчу кімнату. Колегія постановила задовольнити клопотання представника потерпілих Юрія Зошія про зміну способу забезпечення цивільного позову частково.

Представниця Олени Чернінької та Марти Головач Юлія Струтинська заявила, що задоволена результатами сьогоднішнього засідання.

"Арешт цих коштів (грошового забезпечення, — ред.) — це було б обмеження балансу інтересів дружини та мами загиблого військовослужбовця. Щодо одноразової грошової допомоги, то ми також раді, що ми добилися конкретної суми, а саме 5 мільйонів гривень (від 15 мільйонів, — ред.), оскільки це дасть право реалізувати своє право на отримання ОГД в своїх повних частках мами та дружини", — додала вона.

Представник потерпілих у суді Юрій Зошій зазначив, що навіть при умові, якби суд задовольнив всі їхні клопотання, отримання родичами Андрія Парубія моральної шкоди з тих грошей є проблематичним.

"Ми повинні виходити з того, що дві статті, які інкримінуються Сцельнікову, передбачають конфіскацію майна в рахунок держави. Відтак суд за умови, що вина Сцельнікова буде доведена, буде приймати рішення про конфіскацію всього майна в рахунок держави. Тому в нас сперечання в таких справах взагалі в Україні буде не між потерпілим і обвинуваченим, а між потерпілим і державою: хто має право на отримання таких коштів. Держава надає прерогативу собі, однак якщо брати глобально, це питання має вирішуватися в Європейському суді з прав людини, чому держава своїми законами обмежує права потерпілих на отримання виплат. Навіть якщо суд 100% задовольнить наші вимоги, це дуже мала ймовірність, що родина отримає бодай одну гривню", — пояснив Юрій Зошій.

За словами адвоката, в самого Михайла Сцельнікова нічого немає, спільного майна, нажитого в шлюбі, на яке можна було б претендувати як на його частку, теж нема.

Наступне засідання відбудеться 25 травня о 11:15. Також запланували засідання 17 червня об 11:00, 22 червня об 11:00 та 23 червня об 11:00.