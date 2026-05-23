Додому: Українці повертаються – вперше від початку війни в’їздів більше, ніж виїздів

Україна вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксувала позитивний баланс перетину кордону: у 2026 році кількість в’їздів до країни перевищила кількість виїздів.

Про це повідомила голова Державної міграційної служби України Наталія Науменко у коментарі «Главкому».

За її словами, у січні–квітні 2026 року з України виїхали 4,169 мільйона людей, тоді як в’їхали — 4,186 мільйона.

«Хай і не набагато — на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії», — заявила Науменко.

У Державній міграційній службі пояснюють зміну тенденції кількома факторами.

Серед причин — стабілізація енергетичної системи України, фінансові труднощі під час тривалого перебування за кордоном, а також зміни соціальної політики у країнах Європейського Союзу.

Йдеться, зокрема, про скорочення програм підтримки українських біженців та скасування частини пільг.

Водночас у ДМС наголошують, що говорити про масове повернення громадян поки зарано.

«Але будемо відверті: очікувати масового повернення в умовах активних бойових дій — нереалістично. Відчутний перелам станеться не раніше повоєнного періоду», — зазначила Науменко.

ForUA нагадує, статус українців у ЄС після 2027 року зміниться: у Єврокомісії розповіли про обговорення майбутнього тимчасового захисту.