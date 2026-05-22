Киянам пояснили причини підвищення тарифів на проїзд

У новий тариф на проїзд у комунальному транспорті столиці закладені витрати на енергоресурси, паливо, ремонт рухомого складу і конкурентну оплату праці працівників.

"Тариф у розмірі 30 грн розрахований за фактичними витратами підприємств у 2025 році. Аналіз цих витрат свідчить про суттєвий ріст окремих показників: витрати на оплату праці та нарахування за електроенергію у столичному метро зросли на 61,7% та 66,9% відповідно; витрати КП "Київпастранс" на паливно-мастильні матеріали збільшились на 74,8%, а на ремонт і техобслуговування інфраструктури та рухомого складу – на 63,3%", – повідомляє КМДА.



Обсяги перевезень комунальних транспортних підприємств зменшилися в середньому на 42% порівняно з показниками 2018 року.

