Головний фінансист бойової бригади програв у казино майже 10 мільйонів

Самарівський міськрайонний суд Дніпропетровської області визнав винним колишнього керівника фінансово-економічної служби однієї з бригад, що виконує бойові завдання на Запорізькому напрямку.

У 2023-2025 роках він змінював банківські реквізити військовослужбовців і спрямовував їхні виплати на власні рахунки. У такий спосіб привласнив понад 9,7 млн. гривень, повідомляє ДБР.



Для цього фігурант відкрив 14 банківських рахунків. Також він продовжував нараховувати гроші на звільнених зі служби військових і також забирав їх собі, а нестачу приховував у звітності. Гроші він програв у азартні ігри.



У квітні 2025 року він самовільно залишив військову частину. Щоб уникнути викриття, відправив свій телефон за кордон, придбав інше авто та змінював орендовані квартири. На початку 2026 року працівники ДБР його затримали.



За сукупністю злочинів суд призначив покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.



Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляції.

