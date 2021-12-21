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В Конституционный Суд поступило конституционное представление группы народных депутатов (99) по поводу официального толкования статьи 4 Конституции Украины в контексте возможности признания в Украине на законодательном уровне двойного гражданства.

Об этом сообщила представительница Верховной Рады в КСУ Ольга Совгиря.

Конституционное представление распределено судье-докладчику для решения коллегией судей КСУ вопроса об открытии производства.

Согласно закону «О КСУ», вопрос об открытии производства по делу должен быть решен в течение одного месяца.

Напомним, 2 декабря президент Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде ряд законопроектов о  гражданстве.  

По убеждению Зеленского, впервые украинцы во всем мире будут «чувствовать себя не диаспорой и не просто людьми «украинского происхождения», а людьми украинского гражданства».

После принятия Верховной Радой президентского законопроекта о множественном гражданстве Кабинет Министров будет договариваться с каждой страной отдельно относительно его применения.
ForUm

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