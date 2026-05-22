Нацрозвідка США залишиться без голови: Тулсі Габбард вирішила піти у відставку

Призначена президентом США Дональдом Трампом директорка Національної розвідки США Тулсі Габбард залишає свою посаду.

Як передає Укрінформ з посиланням на CNBC, про це повідомили в адміністрації президента.

Зазначається, що Габбард вирішила піти у відставку, щоб мати більше часу для підтримки свого чоловіка, який бореться з рідкісною формою раку кісток.

Вона повідомила Трампові про своє рішення під час зустрічі в Овальному кабінеті у п’ятницю.

Очікується, що вона залишатиметься на посаді до 30 червня.

Раніше ForUA повідомляв, що до призначення на посаду директора Нацрозвідки Габбард неодноразово з’являлася в ефірі російських пропагандистських каналів і шоу, де прямо підтримувала наративи російської пропаганди щодо війни РФ проти України.

Після отримання посади вона різко змінила риторику, визнавши Путіна агресором та заявивши, що РФ «ніколи не оселиться в її серці».