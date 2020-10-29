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Конституционный суд Украины заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов, сообщает пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

«Конституционный суд Украины лишил НАПК доступа к государственным реестрам, необходимым для проведения специальной проверки деклараций кандидатов на руководящие должности в органы власти», – говорится в сообщении.

В НАПК подчеркнули, что без этой проверки ни один руководитель государственного органа не может быть официально назначен. «КСУ фактически заблокировал реализацию результатов местных выборов. Поскольку назначение кандидатов, избранных на должности, в частности председателей областных, районных советов и их заместителей, возможно только после прохождения ими спецпроверок», – отметили в ведомстве.

«Конституционный суд своим решением не только уничтожает антикоррупционную систему в Украине, но и парализует работу органов местного самоуправления и всего государственного аппарата», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда. 
ForUm

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