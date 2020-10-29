Судья Конституционного Суда Украины Василий Лемак выступил против решения об отмене уголовной ответственности за недостоверное декларирование. Мнение судьи опубликовано на сайте КС.

Лемак сообщил, что принципиально не согласен с отрицанием идеи криминализации за недостоверное декларирование. Судья напомнил, что суд, признав ряд законов неконституционными, не предоставил парламенту времени для урегулирования этого вопроса с целью недопущения «законодательной паузы».

Он отмечает, что решение не является надлежаще обоснованным, а суд должен был по доктрине «политического вопроса» отказаться от рассмотрения. По его словам, эти вопросы не только четко относятся к конституционным полномочиям парламента, но и не могут быть установлены с помощью юридических аргументов в судебном процессе.

«Иметь вопросы» к качеству закона – это одно, а установить через аргументы в ходе конституционного производства несоответствие его Конституции – совсем другое», - подчеркивает Лемак.

Он подчеркнул, что суд не должен указывать парламенту, каким должно быть будущее законодательное регулирование, однако он должен четко определить, что именно является недопустимым в таком регулировании.

Также не поддержал решение КС от 27 октября и заместитель председателя КС Сергей Головатый.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.