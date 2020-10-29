В Министерстве иностранных дел Украины считают исчерпанным спор вокруг вмешательства во внутренние дела страны Венгрией на местных выборах.

Об этом заявил заместитель министра Василий Бондарь на онлайн-брифинге, передает Укринформ.

«Мы открыты к сотрудничеству и считаем, что этот спор между Украиной и Венгрией вокруг вмешательства в выборы для нас исчерпан», - сказал Бондарь.

По его словам, поддержка своей диаспоры венгерской стороной – это абсолютно нормальная политика государства относительно своего меньшинства.

«Но каждая из стран должна уважать законодательство друг друга. Базовый принцип - невмешательство во внутренние дела партнеров. А это не первый случай, когда звучат заявления со стороны Венгрии, которые не соответствуют партнерским отношениям. Избирательный процесс в Украине - это исключительно наша прерогатива. Вмешательство в выборы представителям иностранных государств запрещено несколькими законодательными актами в Украине. Если речь венгерских коллег во время кампании и в день выборов шла бы о призывах меньшинства голосовать на выборах, например, венгры, голосуйте, - тогда ни каких бы возражений не было. Но когда высокопоставленными чиновниками называется фамилия кандидата и название партии, которые баллотируются на выборах, - это прямая агитация», - подчеркнул замминистра.

Он отметил, что не знает ни одной страны, где бы внешнее вмешательство во внутреннюю политику было бы толерантным.

«Мы неоднократно просили венгерскую сторону не вмешиваться в выборы и не агитировать за политсилы. Все остальное (поддержка меньшинства, помощь венграм Закарпатья) - это нормальный трек взаимодействия между странами. Поэтому когда министр Сийярто говорит о сотрудничестве, мы готовы сотрудничать - но без вмешательства в наши дела. Не надо ничего делать за нашей спиной», - добавил Бондарь, отметив, что Украина готова и в дальнейшем двигаться с венгерскими коллегами по ранее определенным направлениям сотрудничества.

«Это работа комиссии по вопросам нацменьшинств, взаимодействие в сфере образования, развитие пограничной инфраструктуры и имплементация предыдущих договоренностей», - отметил он.

Напомним, 26 октября Украина запретила въезд двум высокопоставленным лицам из Венгрии за агитацию в Закарпатской области во время избирательного процесса на прошедших в стране местных выборах.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал решение «жалким и бессмысленным».

25 октября – в день голосования на местных выборах в Украине – глава МИД Венгрии Петер Сийярто опубликовал призыв к украинским венграм голосовать за одну из партий-участниц местных выборах на Закарпатье - КМКС (Общества венгерской культуры Закарпатья), а также призвал поддержать действующего мэра Берегово, представителя венгерской общины Золтана Бабяка.

Министерство иностранных дел Украины заявило о прямом вмешательстве Венгрии во внутренние дела страны.

26 октября в МИД был приглашен посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто, которому была вручена нота протеста в связи с фактами политической агитации венгерских официальных лиц в пользу одной из политических партий на местных выборах Украины 25 октября 2020 года.