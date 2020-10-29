В Европейском Союзе напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

Об этом говорится в комментарии Представительства Евросоюза в Украине, передает УНИАН.

«Европейский Союз рассматривает институты по борьбе с коррупцией, созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа, как важнейший инструмент для превращения Украины и для более тесных политических и экономических связей с ЕС. Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления», - отметили в Представительстве ЕС.

Также в заявлении сказано, что если появится запрос от украинской власти, то Евросоюз «будет готов предоставить помощь по избранию путей восстановления необходимой правовой определенности, что было также в случае предыдущих решений Конституционного суда, связанных с антикоррупционными институтами».

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.