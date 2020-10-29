В Европейском Союзе напомнили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.
Об этом говорится в комментарии Представительства Евросоюза в Украине, передает УНИАН.
«Европейский Союз рассматривает институты по борьбе с коррупцией, созданные после Революции достоинства по требованию украинского народа, как важнейший инструмент для превращения Украины и для более тесных политических и экономических связей с ЕС. Огромная помощь ЕС, в том числе финансовая, в разных сферах, соответственно непосредственно связана с антикоррупционными органами, которые работают независимо, эффективно и свободны от политического или иного давления», - отметили в Представительстве ЕС.
Также в заявлении сказано, что если появится запрос от украинской власти, то Евросоюз «будет готов предоставить помощь по избранию путей восстановления необходимой правовой определенности, что было также в случае предыдущих решений Конституционного суда, связанных с антикоррупционными институтами».
Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.
На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.
В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».
Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил
В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.
28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.
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