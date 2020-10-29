Рассмотрение Конституционным судом положений антикоррупционного законодательства в закрытом режиме было прямым нарушением ст. 147 Конституции.

Об этом председатель НАПК Александр Новиков заявил 28 октября на брифинге, передает Укринформ.

«Рассмотрение в закрытом режиме является прямым нарушением ст. 147 Конституции, которая требует, чтобы деятельность КСУ основывалась на принципах гласности и верховенства права», - отметил он.

Новиков также подчеркнул, что несколько судей КС принимали решения в условиях конфликта интересов.

«Эти обстоятельства дают повод сомневаться в объективности судей по этому делу», - сообщил глава НАПК.

В то же время он опроверг утверждение о давлении на судей КС, которое якобы оказывало НАПК.

По словам Новикова, дела, которые были открыты в отношении судей Конституционного суда, даже хронологически не совпадают по времени с рассмотрением конституционности отдельных положений антикоррупционного закондавства.

«Полные проверки судей Конституционного суда были начаты в мае, представление в КС было в августе. По судье Мойсику проверка о существенных изменениях в имущественном положении была начата до представления. То есть хронологически нельзя связывать эти вещи», - заявил глава НАПК.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

Президент Владимир Зеленский обязательно использует свое право на законодательную инициативу, чтобы восстановить постоянную и максимально эффективную работу системы электронного декларирования и неотвратимость ответственности за умышленное нарушение этих правил

В Нацагентстве по предотвращению коррупции заявили, что судьи Конституционного суда приняли решение в «деле о незаконном обогащении» в собственных интересах.

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.