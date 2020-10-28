На местных выборах 25 октября более активными были люди старше 50 лет - 56% из пришедших на выборы, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 45%. Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования Социологической группы Рейтинг в день выборов.

В то же время, молодежь была менее активной - лишь 11% из пришедших на выборы были люди в возрасте 18-29 лет, при том, что в общей структуре избирателей их доля составляет 18%.

Наибольший перекос в сторону старшего электората состоялся преимущественно в городах, чаще у мужчин. В региональном разрезе - чаще на востоке и юге страны, где доля избирателей старше 50 лет составляла 60%.

Анализ ответов респондентов, которые не голосовали 25 октября, показал, что среди женщин наиболее распространенной причиной не идти голосовать были состояние здоровья и угроза коронавируса, зато у мужчин - это занятость в день выборов, отсутствие интереса к выборам и их результатам.

В возрастном разрезе для старших респондентов основной причиной не идти на выборы было здоровье, зато для молодежи - это занятость в день выборов и проживание не по месту регистрации (особенно актуально для Киева). Для людей среднего возраста - добавилась еще угроза коронавируса.

Напомним, 25 октября в Украине прошли местные выборы.

По данным Центральной избирательной комиссии Украины явка избирателей составила 36,88%.

ОБСЕ заявлили, что местные выборы в Украине 25 октября прошли спокойно, с соблюдением соответствующих процедур и были хорошо организованы.