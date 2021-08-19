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Доминирующим внешнеполитическим вектором в Украине европейская и евроатлантическая интеграция.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг» »Поколение независимости: ценности и мотивации», передает «Европейская правда».

«Во всех вопросах, касающихся взглядов относительно будущего Украины на международной арене, не менее половины опрошенных подтвердили свои прозападные стремления», - отмечают авторы исследования.

Так, за вступление в ЕС выступают 64%, в НАТО - 54%.

Больше всего тех, кто поддерживает европейское будущее Украины, среди молодых (16-24 года): 66% за вступление в НАТО, 75% за вступление в ЕС. Но и в старших категориях не менее половины респондентов выступили за движение Украины в западном направлении.

Вопрос вступления в Евросоюз хотя и имеет региональные различия (поддержка уменьшается в направлении с запада на восток), но не так критично «разделяет» общество, как вопрос вступления в НАТО.

В целом среди молодых, в отличие от старших, прослеживается тенденция к консолидации вокруг проевропейской идеи Украины. Даже на Востоке, где большинство против вступления в ЕС, среди молодежи - большинство за (58%).

Вместе с тем социологи отмечают среди опрошенных сильный запрос на равноудаленность от Запада и России - такой вариант выбрали 35%. Среди противников вступления в ЕС лишь четверть высказываются за движение в направлении России. Другие - за самостоятельное развитие. В возрастном разрезе крупнейшими сторонниками равноудаленности есть среднее поколение (25-50 лет).

Опрос проводился с 20 июля по 9 августа 2021 года среди 20 000 респондентов.
ForUm

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