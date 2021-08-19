Три четверти украинцев утверждают, что могут назвать себя счастливыми людьми. Об этом свидетельствуют данные всеукраинского социологического исследования «Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины», проведенного Украинским институтом будущего совместно с социологической компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп», передает Укринформ.

«Результаты опроса показали, что 39% респондентов однозначно считают себя счастливыми людьми и 37% скорее всего считают себя», - отмечают аналитики.

По их данным, мнения жителей разных регионов почти не отличаются в ответах по определению себя счастливыми людьми, разногласия составляют лишь несколько процентов: Запад - 78%, Центр - 77%, Юг - 77%, Восток - 73%.

Согласно результатам исследования, по возрастному критерию тоже нет явных разногласий по определению себя счастливыми, только среди молодежи эта доля является самой высокой по сравнению с другими поколениями. В частности, 49% молодежи однозначно считают себя счастливыми людьми, а 38% - скорее всего счастливы. В то же время 40% респондентов возрастной категории 31-54 года относят себя к счастливым людям и скорее всего относят - 39%. А среди поколения в возрасте от 55 лет однозначно счастливыми считают себя 33%, скорее всего счастливыми - 36%.

Аналитики подчеркивают, что большинство граждан (58%) уверены, что успех является тождественным счастью, в то же время противоположного мнения придерживается каждый третий респондент. Преимущественно все поколения соглашаются с тезисом о тождестве материального успеха и счастья. При этом среди молодежи (18-30 лет) 29% однозначно признают успех тождественным счастью, а 36% - скорее всего признают. Среди респондентов возрастной категории 31-54 лет тех, кто с таким тождеством однозначно согласен и скорее всего соглашается - по 30%. А среди старшего поколения в возрасте от 55 лет однозначно считают тождественными успех и счастье 25%, скорее всего тождественными - 28%.

Как отмечается, по регионам наибольшая доля тех, кто отождествляет успех и счастье - на востоке Украины, где 36% респондентов назвали эти понятия однозначно тождественными и 31% - скорее всего тождественными, и на Юге, где 31% однозначно отождествляет успех и счастье, а 34 % - скорее всего считают их тождественными.

«В частности успешный человек, по мнению большинства граждан Украины - это тот, кто имеет работу с достойной зарплатой (так считают 52% респондентов) и занимается любимым делом (47%)», - констатируют аналитики.

По их данным, молодежь чаще, чем другие поколения, считает успешным человеком того, кто имеет бизнес (26%) и хорошие связи (19%), а также в два раза чаще старшее поколение вспоминает такой критерий успеха, как принадлежность к IT-индустрии (14%). Старшее же поколение чаще других возрастных групп называет успехом наличие работы с достойной оплатой труда (55%).

Кроме того, на Западе чаще, чем в других регионах, критерием успеха называют наличие любимого дела (49%). На востоке Украины же вообще успехом считают наличие бизнеса (25%), депутатство (22%), хорошие связи (20%), статус олигарха (25%) и принадлежность к IT-специальности (13).

Всеукраинское социологическое исследование «Кто мы: исследование украинского общества к 30-летию Независимости Украины» проведено в период с 17 июля по 1 августа 2021 года на всей территории Украины. Всего опрошено 5 000 граждан face-to-face в возрасте от 18 лет. Результаты являются репрезентативными как на уровне всей страны, так и на уровне макрорегионов. Статистическая погрешность для выборочной совокупности на уровне страны с вероятностью 0,95 не превышает 1,41%, на региональном уровне - 3,16%.