Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

Отмечается, что 92% населения так или иначе планируют праздновать Пасху, а не будут праздновать только 6% (и 2% не определились).

Среди всего взрослого населения Украины каждый пятый (19%) планирует идти в церковь на Пасху, а 9% - принять участие в всенощной службе.

Большинство населения Украины не планируют идти в церковь на Пасху. Готовить дома пасхальные блюда планируют 69% населения Украины, молиться в семейном кругу - 25%, принимать гостей родственников дома - 19%.

Кроме того, среди всего населения Украины:

поедут на кладбище - 11%;

поедут в гости в пределах своего города - 8%;

поедут в гости за пределы своего города - 5%.