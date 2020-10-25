также в разделеСтолица
Экзит-пол: На выборах мэра Киева лидирует Кличко 33
В Киеве открыли 4 уголовных дела по фактам нарушений на выборах 8
В Киеве неизвестный взорвал гранату 18
Кличко заболел коронавирусом и не пошел на выборы 32
Киев лидирует в Украине по заболеваемостью коронавирусом 59
В недострое возле Софии Киевской демонтируют лишние этажи 18
В Киеве прокурора и полицейского задержали за вымогательство 16
Кандидат в депутаты Киевсовета скупал голоса избирателей по 1 тысяче гривен 22
Киев продолжает бить антирекорды: 635 новых случаев COVID-19 за сутки 23
Полиция задержала студента, осквернившего памятник Героям Небесной Сотни 17
В Киеве неизвестный осквернил памятник Героям Небесной Сотни 26
Госпродпотребслужба: Киев последним выйдет из эпидемии коронавируса 253
В Киеве создали штаб для помощи бездомным зимой 28
В Киеве зафиксировано наибольшее количество заболевших COVID-19 за сутки 42
Стало известно, как бесплатно сделать тест на коронавирус 33
В Киеве из окна Александровской больницы выбросилась женщина 42
В Киеве за сутки – 462 новых случая COVID-19 17
В Киеве к отоплению подключили почти половину домов 13

На выборах в Киевсовет за партию «УДАР» проголосовали 21,3%, за «Европейскую солидарность» - 18,0%, за «Слугу народа» - 9,5%, за партию «Голос» - 7,2%, за партию Александра Омельченко «Единство» - 6,8%, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6,7%, за «Батькивщину» - 6,6%.

Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг».

Напомним, в Украине сегодня прошли местные выборы.

По результатам экзит-пола на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей.

 

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7748 грн.
16
Теги