На выборах в Киевсовет за партию «УДАР» проголосовали 21,3%, за «Европейскую солидарность» - 18,0%, за «Слугу народа» - 9,5%, за партию «Голос» - 7,2%, за партию Александра Омельченко «Единство» - 6,8%, за партию «Оппозиционная платформа - За жизнь» - 6,7%, за «Батькивщину» - 6,6%.



Как передает УНИАН, об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты экзит-пола, проведенного социологической группой «Рейтинг».



Напомним, в Украине сегодня прошли местные выборы.

По результатам экзит-пола на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей.