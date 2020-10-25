По результатам экзит-пола на выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко, за которого проголосовали 47,8% избирателей.
Об этом свидетельствуют объявленные на пресс-конференции в Киеве результаты экзит-пола, проведенного Социологической группой «Рейтинг», сообщает УНИАН.
На втором месте находится кандидат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Александр Попов с результатом 8,6%.
Третьим идет представитель партии «Голос» Сергей Притула - его поддержали 8,3% избирателей.
Ирина Верещук от «Слуги народа» набрала 8% голосов. Алексей Кучеренко от «Батькивщины» - 6%.
У остальных кандидатов - менее 5% голосов избирателей.
Таким образом, во второй тур выборов мэра Киева могут выйти Виталий Кличко и Александр Попов.
Напомним, в Украине сегодня проходят местные выборы - избирательные участки открылись в 08:00 и закроются в 20:00 в воскресенье, 25 октября.
По состоянию на 12:00 явка составляла 13,5%.
Явка по состоянию на 16:00 составила 27%.
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