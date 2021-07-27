Деснянская окружная прокуратура Киева направила в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя органа самоорганизации населения в Киеве «Комитета микрорайона «Быковня» по факту покушения на мошенническое завладение земельным участком (ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 358 УК Украины).

Как сообщила пресс-служба надзорного ведомства, в период времени с 1993 по 1996 год обвиняемый самовольно построил дом с гаражом площадью почти 200 кв. м на земельном участке, расположенном по Броварскому проспекту, который в действительности никому не выделялся и принадлежит территориальной общине города Киева.

Впоследствии, в 2016 году, преследуя цель мошеннического завладения указанным земельным участком, он договорился с неизвестным лицом о подделке выписки из решения Киевского городского совета, которая позволит ему зарегистрировать за собой право собственности на земельный участок.

Сообщник обвиняемого отметил в указанном документе ложные сведения о том, что Киевский городской совет утвердил проект землеустройства и передал подозреваемому в собственность указанную землю.

Подписав решение от имени тогдашнего Киевского городского головы и заверив его поддельным оттиском гербовой печати «Киевский городской совет», сообщник передал поддельный документ обвиняемому по делу.

В дальнейшем экс-руководитель ОСН «КМ «Быковня» предоставил поддельный документ государственному регистратору, который зарегистрировал за ним право собственности на нежилой дом, построенный на указанной земле. Однако обвиняемый не смог довести дело до конца и зарегистрировать право собственности на земельный участок за собой, поскольку был уличен правоохранителями.

Сейчас обвинительный акт направлен в Деснянский районный суд Киева.

Следует отметить, что обвиняемый в течение 1994-2005 годов занимал должности председателя постоянной комиссии по вопросам градостроительства и землепользования Киевского городского совета, начальника отдела, советника Киевского городского головы.