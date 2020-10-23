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Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель не смогла объяснить, как будет происходить инициированный президентом опрос, в частности, кто и каким образом будет проводить этот опрос, как будет осуществляться подсчет голосов и тому подобное. По словам Мендель, президент не приобщен к организации опроса, сообщает Радио Свобода.

«Президент Зеленский лично не занимается логистикой и организацией опроса, это понятно. Я думаю, что больше вопросов вы можете задать господину Корниенко», - сказала Мендель в прямом эфире Радио Свобода.

Мендель также посоветовала обратиться к председателю партии «Слуга народа» Александру Корниенко относительно финансирования опроса Зеленского. На вопрос, кто именно решил, что опрос будет финансировать президентская партия, пресс-секретарь Зеленского ответила: «Это было предложение от «Слуги народа». Конечно, обсуждали с ними. Поэтому о том, как это будет происходить, вы можете направить запрос к Александру Корниенко».

Политическая партия «Слуга народа» профинансирует опрос, инициированный Зеленским в день местных выборов 25 октября. Как говорится в заявлении партии в фейсбуке, такое решение было принято на заседании Высшего совета партии 20 октября.

На организацию опроса и работу волонтеров партии «Слуга народа» необходимо потратить 75 млн гривен, а максимальная сумма расходов может достичь 103 миллионов гривен.  

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.
ForUm

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