Українські дрони зірвали плани Путіна

Російська армія у 2026 році суттєво сповільнила наступ в Україні, попри рекордні втрати. Водночас українські військові провели низку локальних контрнаступів і повернули під контроль стратегічно важливі території. Одним із ключових чинників зміни ситуації на фронті стало використання дронів як засобів протиповітряної оборони, йдеться в аналітичному матеріалі Atlantic Council.

Як зазначає видання, останнім часом увага міжнародних спостерігачів була прикута до українських ударів середньої дальності, які послаблюють російську логістику. Однак не менш важливу роль відіграло розширення використання FPV-дронів і спеціалізованих безпілотників-перехоплювачів.

Ці системи допомагають українським підрозділам протидіяти російським безпілотникам і обмежувати можливості противника на полі бою. Водночас вони створюють умови для локальних наступальних операцій ЗСУ.

Однією з причин активного розвитку цього напрямку стала нестача традиційних засобів протиповітряної оборони безпосередньо на передовій. Український оборонно-технологічний сектор зміг запропонувати альтернативні рішення: за оцінкою Atlantic Council, близько половини військово-технічних компаній країни нині виробляють FPV-системи протиповітряної оборони або дрони-перехоплювачі.

Їх застосування важливе не лише на фронті. Такі розробки також посилюють захист українських міст і цивільної інфраструктури від російських безпілотників, зокрема нових моделей із реактивними двигунами.

За даними, наведеними в матеріалі, від початку 2026 року українські підрозділи збили понад 400 тисяч російських дронів різних типів.

В Atlantic Council вважають, що розвиток безпілотної протиповітряної оборони допоміг Україні повернути ініціативу в боротьбі за перевагу в застосуванні дронів і засобів протидії їм. Це ускладнює російські наступальні операції, послаблює роль російських безпілотних підрозділів і розширює так звану «зону знищення» на фронті.

Аналітики наголошують: попри значну перевагу Росії в ресурсах, її армія просувається з великими труднощами, а на окремих ділянках навіть втрачає позиції. Здатність України протистояти сильнішому противнику значною мірою пов'язана з інноваційним використанням безпілотних технологій, зокрема для протиповітряної оборони.

Як повідомляло раніше ForUa, армія РФ у жовтні зазнала рекордних втрат на фронті.