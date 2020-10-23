Глава правления ОПОРЫ Ольга Айвазовская озвучила сумму, которую могут потратить на опрос президента Владимира Зеленского.

Об этом она рассказала в эфире общественно-политического ток-шоу «Право на владу», сообщает УНИАН.

«Партия «Слуга народа» заявила, что она профинансирует этот опрос. На самом деле есть отдельные хантерские компании, которые сейчас проводят рекрутинг людей, которые будут работать у участков. У каждого участка будет несколько человек. Так, как они не имеют людей, кадровых ресурсов на местах, соответственно хедхантинг происходит вживую. Берется база данных реестра неправительственных организаций объединения граждан и просто вслепую звонят всем. Соответственно, уже не секрет, сколько стоит проведение опроса, сколько получат волонтеры. Эти лица, которым звонят по базе, утверждают, что они заплатят 1200 гривен на руки и заключат гражданско-правовую сделку», - сказала Айвазовская.

Также она утверждает, что к этой сумме еще надо прибавить 40%.

«Так как по ГПС (договор гражданско-правового характера - Ред.) должны удержать налоги контрагенты, налоговые агенты в отношении тех лиц, которые получают эти средства, и также фирма, организация, структура, проведет этот опрос, должна заплатить сверху 19,5 % налогов. И 40 гривен обещают человеку, который приведет другого человека. То это сетевой маркетинг. Я не могу утверждать, что это правдивая информация, но у меня есть знакомые, которым я абсолютно доверяю и которые беседовали с этими хедхантерами. По нашим подсчетам, если у участка будет стоять два человека, это около 75 млн гривень только полевого этапа. Еще есть компании, которые обслуживают, еще есть компании социологические, вероятно, которые должны потом проводить чистку данных и фиксировать эти данные. Но я не знаю, каким образом это будет оплачено», - добавила Айвазовская.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.