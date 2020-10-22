Президент Владимир Зеленский дал интервью на тему «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам.

Он заявил, что, несмотря на стремительный рост количества новых больных коронавирусом ежедневно, строгий карантина в Украине вводить не планируют. При этом Зеленский отметил, что при 15 тысячах могут ввести локдаун.

Президент рассказал о целях опроса из пяти вопросов украинцам в день выборов 25 октября.

Зеленский считает, что введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны.

Президент заявил, что в ближайшее время в Кабинете Министров могут заменить некоторых министров.

Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников. При этом в стране может быть выделено лишь 52 тысячи больничных коек для лечения COVID-19.

Кабинет Министров Украины назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Глава Государственной судебной администрации (ГСА) Зеновий Холоднюк написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Министерство здравоохранения отмечает, что никаких переговоров на государственном уровне по закупкам или получении российских вакцин против коронавируса сегодня не ведется.

Бывшего политзаключенного Владимира Балуха выписали из больницы - впереди его ждет реабилитация.

По состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.