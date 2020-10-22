Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в случае продолжения роста заболеваемости коронавирусом в Украине может не хватить медицинских работников. При этом в стране может быть выделено лишь 52 тысячи больничных коек для лечения COVID-19.

Как передает УНИАН, об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Министр отметил, что сейчас врачи, которые борются с коронавирусом, работают без выходных.

«Но как бы мы ни хотели, всему есть предел. Есть предел способности нашей медицинской системы оказывать эту помощь. Мы ограничены количеством кроватей, и мы ограничены количеством медицинских работников. Наших медработников, медсестер не становится больше. Мы не можем их импортировать из другой страны. Нам просто их банально может не хватить», - сказал Степанов.

Он добавил, что Украина может выделить лишь 52 тысячи коек для лечения коронавирусом, потому что в стране продолжаются и другие болезни.

«Это 30% от общего количества кроватей. Потому что у нас нет каникул по другим заболеваниям. У людей так же случаются инфаркты, инсульты, людям требуется хирургическое вмешательство», - сказал министр.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.