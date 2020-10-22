Сегодня медицинская система Украины может выдержать около 15 тыс. новых инфицированных COVID-19 в сутки, хотя еще недавно критической было количество примерно 9,5 тыс. больных ежедневно. Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

Он отметил, что жесткий локдаун полностью остановит экономику Украины, и сейчас его введение нецелесообразно.

По словам президента, оценка количества ежедневных заражений, при которой государство будет вынуждено прибегнуть к жестким карантинных мероприятий, меняется в зависимости от готовности медицинских учреждений.

«Месяц назад мы считали, что при 9,5 тысячах заболевших день наша медицина остановится - не будет хватать коек в инфекционных больницах и медиков ... На сегодня министр Степанов прав, что при 15 тысячах мы можем ввести локдаун», - подчеркнул глава государства.

Он добавил, что одним из определяющих факторов является наличие врачей, которые смогут оказывать помощь больным COVID-19. Их количество пытаются увеличить путем перепрофилирования отделений медучреждений и привлечения интернов и студентов. Но этот ресурс не безграничен.

«Мы не можем перепрофилировать всю медицинскую систему Украины под больных COVID-19. Не могут миллионы врачей неожиданно появиться в Украине. Это большая проблема, и именно поэтому мы обращаемся к людям - мы понимаем усталость, но носите, пожалуйста, маски - не только для себя, но и для своего окружения», - отметил Зеленский.

Напомним, по состоянию на 9:00 22 октября в Украине зафиксировано 7053 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.