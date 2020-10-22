Введение свободной экономической зоны на Донбассе будет способствовать привлечению инвестиций в регион и завершению войны. Об этом он заявил в интервью четырем украинским телеканалам, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«У меня есть ощущение, что придут туда большие деньги, которые смогут сделать все, чтобы Донбасс рос. И это будет большое влияние на людей, которые живут на временно оккупированных территориях. Они будут видеть, что жить в свободной Украине лучше», - отметил глава государства.

Президент отметил, что уже сегодня на Донбассе реализуют важные инфраструктурные проекты.

По словам Зеленского, главный вопрос, который беспокоит потенциальных инвесторов, касается ситуации с безопасностью на Донбассе.

«Режим «тишины» работает. И там сегодня уже большая территория безопасная», - сказал он.

Глава государства напомнил, что идея создания свободной экономической зоны на Донбассе обсуждалась с инвесторами во время бизнес-форума в Мариуполе в прошлом году. По его словам, бизнесу необходимо дать сигнал - инвестиции в Украине, в частности в Донецкой и Луганской областях, являются безопасными.

В то же время президент подчеркнул, что возможность введения свободной экономической зоны не касается временно оккупированных территорий Донбасса.

«Ввести свободную экономическую зону на оккупированной территории сейчас невозможно. Никто не будет это делать. Это будет тогда, когда произойдет деоккупация, мы будем контролировать границу, это будет полностью наша территория, когда там будут выведены все войска», - сказал Зеленский.

Он также добавил, что многие области Украины, которые тоже нуждаются в инвестициях, являются мирными и безопасными. Именно это он стремится продемонстрировать, приглашая иностранных лидеров посетить вместе с ним тот или иной регион нашей страны.

«Я хочу им показать, какая разная Украины - в Одессе, Виннице, Западной Украине и особенно - на Донбассе. Мне очень нужно, чтобы они увидели, что есть большая безопасная территория», - отметил президент.

Как ранее сообщал ForUm, 13 октября президент Владимир Зеленский анонсировал проведение 25 октября, в день местных выборов, всеукраинского опроса из 5 важных вопросов.

При этом в Офисе президента заявили, что опрос не будет иметь прямых юридических последствий.

В свою очередь Комитет избирателей Украины заявил, что процедура проведения всенародного опроса в день голосования не предусмотрена Избирательным кодексом Украины.

В Центральной избирательной комиссии заявили, что ЦИК не была вовлечена в проведение опроса.

15 октября в Офисе президента озвучили список вопросов.