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Правление Национального банка приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых, сообщает пресс-служба НБУ.

Отмечается, что сохранение мягкой монетарной политики направлено на поддержку экономического восстановления и достижения цели по инфляции.

«В условиях высокого уровня неопределенности монетарная политика Национального банка в дальнейшем будет зависеть прежде всего от развития эпидемической ситуации и утвержденных параметров бюджетной политики. Если оживление внутреннего спроса и деловой активности окажется неустойчивым вследствие увеличения заболеваемости, Национальный банк сможет поддержать экономику последующим снижением учетной ставки. В то же время Национальный банк также готов повысить учетную ставку в 2021 году в случае усиления инфляционного давления. Баланс между стимулированием экономики и поддержанием умеренной инфляции будет сохраняться и в дальнейшем. Весомым фактором для решений Национального банка станут утвержденные параметры фискальной поддержки экономики, которая предполагается значительной и в следующем году», – сказано в сообщении.

Напомним, в сентябре Правление Национального банка также приняло решение оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых
ForUm

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