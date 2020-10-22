Президент Владимир Зеленский дал интервью на тему «Осень-2020: победы и вызовы» четырем украинским телеканалам, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Как отметила пресс-секретарь президента Юлия Мендель, во время разговора обсудили все важные вопросы: от глобального вызова COVID-19 до запущенных украинских проблем, как, например, борьба с коррупцией и сложность реформирования секторов.

«Интервью открытое, почти без планирования, без ограничений или цензуры. Фактически, является самым открытым интервью президента Украины. Что интересно - динамика и эмоциональность разговора. Интервьюеры то и дело ставили уточнения и новые вопросы. Обсуждали каждую проблему до мелочей. Владимир Зеленский, как всегда, искренен до последней капли. Объясняет ситуацию изнутри столько, сколько надо: как идет сотрудничество с МВФ, почему спрашивает людей о легализации каннабиса, будет ли украинская вакцина против «короны», как продвигаются мирные переговоры, в конце концов, где посадки? Раз за разом у президента возникают эмоции, и новые рассказы все больше поражают тележурналистов. Например, о том, какое сопротивление пришлось пережить, чтобы назначить нового главу Геокадастра, и как он обнаружил 5 млн гектаров украденных земель, или то, почему реинтеграция Донбасса без свободной экономической зоны невозможна. Во время интервью атмосфера была, буквально, наэлектризованная информацией, динамичностью, заинтересованностью», – написал она на своей странице в Facebook.

Интервью будет показано в 18:00 на телеканале «Украина», в 18:25 – на «1+1», в 20:20 – на ICTV и в 23:00 – на «Интере».