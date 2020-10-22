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Кабинет Министров Украины назначил Ивана Рудого главой Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей.

Об этом в Telegram сообщил министр Кабинета Министров Олег Немчинов.

Кроме того, Елену Водолажко и Евгений Гетьман назначены членами комиссии.

«Иван Рудый имеет опыт и знания в сфере менеджмента, международных отношений и финансов. Участник боевых действий. Входил в состав национальной сборной Украины на «Играх непокоренных» в Нидерландах», – написал он.
ForUm

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